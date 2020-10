Mammouth 2020: sous le sceau de la diversité

Un coup d’œil à la liste des finalistes de la célébration Mammouth 2020 le confirme: les jeunes ont été grandement interpellés en 2020 par les enjeux liés à la diversité, les mouvements sociaux prônant l’égalité, le divertissement sur le web et, bien sûr, la pandémie.

Ils sont 15 nommés à la quatrième soirée Mammouth, déjà en préparation, et qui sera diffusée à Télé-Québec le vendredi 11 décembre prochain.

Les adolescents de 13 à 17 ans qui ont pris part au Grand Sondage Mammouth 2020 (réalisé sur le web et complété par des rencontres virtuelles avec des jeunes de partout au Québec), pour établir les nominations, ont visiblement à cœur d’enrayer le racisme et d’encourager les initiatives en faveur de la diversité, comme en fait foi la présence au tableau d’honneur d’Elisapie, de Fabrice Vil, de Jemmy Echaquan Dubé et de Jessica Prudencio, tous impliqués dans des mouvements comme Black Lives Matter, ou militant pour les droits des Autochtones ou la diversité corporelle.

Ils sont aussi contents, apparemment, de la gestion de la crise sanitaire, François Legault et Horacio Arruda étant cités parmi les aspirants Mammouth.

Certaines personnalités retenues (Alicia Moffet, Arnaud Soly, Mathieu Dufour) versent davantage dans l’activité artistique, tandis que d’autres ont ébloui par leurs actions exceptionnelles (comme Laurent Duvernay-Tardif et Catherine «Peach» Paquin, qui ont offert leurs services dans les hôpitaux pour combattre le coronavirus, Farah Alibay, qui a participé à la mission spatiale Mars 2020 de la NASA, et Kim St-Pierre, première gardienne de but admise au Temple de la renommée du hockey).

Plus de 1000 réponses au sondage ont été enregistrées, et on peut voter dès maintenant, jusqu’au 1er novembre, pour élire les cinq gagnants les plus inspirants de l’année.

«Ce qui m’étonne le plus, c’est que, pour les jeunes, l’importance de la diversité est beaucoup plus acquise que pour nous. Pour eux, c’est naturel, et ça donne ce panorama diversifié, sans être forcé. Les jeunes nous donnent de l’espoir. Ils n’ont pas de cynisme et ont de vraies motivations par rapport à l’avenir», souligne Jocelyn Lebeau, coproducteur au contenu, qui complète son cinquième projet Mammouth, incluant le Bal Mammouth de juin dernier.

Pas un gala

On n’utilise plus l’appellation «gala» pour désigner Mammouth, cette revue de l’année à saveur humoristique, animée depuis sa création par Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk. L’événement, produit par Pamplemousse Média et Attraction Images, maintes fois primé aux Gémeaux, par l’Alliance Média Jeunesse et aux Rockie Awards de Banff, n’est pas une remise de prix formelle et ne hiérarchise pas ses lauréats selon leur degré de notoriété ou «l’importance» de leurs accomplissements, mais met plutôt en lumière une variété d’inspirations, sous diverses formes.

Déjà, l’an dernier, les segments de Mammouth étaient entièrement préenregistrés, sans public en studio. La méthode sera préconisée à nouveau cette année, dans le contexte où les rassemblements sont interdits. L’équipe de Mammouth se casse la tête, actuellement, pour arriver à mitonner des saynètes amusantes et des surprises étonnantes pour les lauréats, dans le respect des règles sanitaires.

On visite le mammouth.telequebec.tv pour consulter la liste des finalistes de Mammouth 2020 et voter pour nos favoris. La soirée sera présentée le 11 décembre, à Télé-Québec.