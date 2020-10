Manque de pneus au Saguenay

Avec une première neige au Saguenay, les garages sont bondés pour les changements de pneus dans cette région.

Avec la pandémie de COVID-19, les clients ont devancé leurs rendez-vous. Selon l’assistant gérant de Talbot pneu et mécanique, Stéphane Dupéré, « les gens avaient peur que les commerces referment. Ils se sont donc pris plus tôt. »

La fermeture des frontières a également un impact sur les ventes, en effet, les snowbird qui passaient l’hiver habituellement en Floride doivent faire l’achat de pneu d’hiver cette année.

Déjà à la fin du mois d’octobre et plusieurs marques et modèles de pneu sont en rupture d’inventaire au Saguenay. Les achats des snowbirds et la réduction de production en raison de la pandémie expliquent cette situation.

La situation pourrait être encore plus problématique dans les grands centres où le changement des pneus se fait après plusieurs régions du Québec.

Afin de respecter les normes de la santé publique, les rendez-vous des clients doivent maintenant être espacés. Chez Potvin pneu et mécanique, on peut seulement accueillir trois clients à l’heure. Ainsi, le prochain rendez-vous disponible se trouve au milieu du mois de novembre.

La date limite pour faire la pose des pneus d’hiver est le 1er décembre prochain.