Orford: cette maison au bord du lac vous fera rêver

Cette maison construite en 2016 est présentement à vendre pour 775 000$. La propriété qui se situe au bord du lac Bowker à Orford offre une vue spectaculaire sur la nature. Non loin de la propriété, on retrouve notamment le mont Orford ainsi que le mont Chauve.

Century21

À l’intérieur de la maison, on retrouve un environnement épuré au design scandinave.

La cuisine, la salle à manger ainsi que le salon se trouvent dans un espace à aire ouverte qui possède de nombreuses fenêtres.

Un foyer au bois est également installé dans le salon.

La propriété possède trois chambres avec des salles de bain attenantes. On retrouve également un coin bureau et des plafonds de 9 et 10 pieds de haut.

L’un des endroits chouchous de la propriété est sans aucun doute la jolie terrasse sur le toit qui offre une vue à couper le souffle du lac Bowker.

Ici, on s’imagine siroter un verre de vin au coucher du soleil.

La propriété est à vendre pour 775 000$ par Vicky Beaudreault de Century 21.