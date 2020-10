Troisième lien: Lehouillier comprend la décision du gouvernement sur la «fourchette» de prix

Gilles Lehouillier comprend la décision du gouvernement Legault de dévoiler seulement «une fourchette» de prix lorsqu’il sera question du coût du troisième lien.

«Ils veulent protéger le processus d’appels d’offres. Ils ont tendance à aller dans des fourchettes de prix», a mentionné le maire de Lévis, lundi en fin d’après-midi. «Quand ils sont en avant-projet comme ça, règle générale, ils vont avec des fourchettes de prix. Mon impression est qu’ils font la même chose pour tous les projets.»

D’après lui, et même si on rend publique uniquement une fourchette de prix, «on va avoir une bonne indication du coût réel du tunnel. Pour nous, c’est encourageant. Ça veut dire que le gouvernement continue à travailler sur ce projet-là. On a tout à fait confiance».

La semaine dernière, le ministre des Transports, François Bonnardel, a mentionné que le coût précis du troisième lien ne sera pas dévoilé dans l’immédiat. Plus de détails sur ce mégaprojet sont attendus cet automne.