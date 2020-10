PLANTE, Normand



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Normand Plante à l'âge de 77 ans le 23 octobre 2020. Il est décédé paisiblement à sa maison de Sainte-Julie, entouré de ses proches, après un courageux combat contre le cancer. Il laisse dans le deuil son épouse Marjolaine Roy, son fils Yannick, sa fille Myriam (Éric), sa sœur Carmen (Serge), ses beaux-fils: Nicolas (Isabelle), Jean-François (Zoé) et sa belle-fille Marie-Christine (Denis), ses petits-enfants: Zed, Sybel, Missy et Akim; son beau-frère Jean-Pierre (Ghislaine) ainsi que de nombreux amis et collègues. Il laisse également dans le deuil les membres de la famille de feu France Piette, sa première épouse, mère de Myriam et de Yannick. Normand était un homme généreux, travailleur infatigable, dévoué et apprécié de tous. Directeur d'école durant des années, il laisse nombre de collègues et amis. Il manquera également à de très nombreux amis à La Paloma, son refuge hivernal depuis plus de 20 ans. La famille accueillera vos condoléancesde 15h à 16h30 ainsi que de 18h à 19h30 auDes dons commémoratifs à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.