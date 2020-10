Antonio Brown chez les Buccaneers : c'est réglé

L’embauche du receveur de passes Antonio Brown par les Buccaneers de Tampa Bay est chose faite, puisqu’il a accepté un contrat d’un an, mardi avant-midi.

La nouvelle n'a pas été confirmée par l'organisation, mais le réseau NFL Network a dévoilé les détails de l’entente. Le vétéran aura droit à 1 million $ en salaire de base et il pourrait toucher jusqu’à 2,5 millions $. Un boni de 750 000 $ est prévu pour une victoire de la formation floridienne au prochain Super Bowl, qui doit se tenir au Raymond James Stadium de Tampa le 7 février.

Brown aura également droit, entre autres, à 250 000 $ s’il capte au moins 45 passes et la même somme s’il obtient 650 verges ou plus par la passe. Une autre tranche de 250 000 $ lui sera remise s’il atteint le plateau des six touchés aériens.

L’ancien des Steelers de Pittsburgh est admissible à un retour lors de la neuvième semaine d’activités de la saison 2020, puisqu’il a été suspendu pour huit rencontres après avoir été reconnu coupable de vol et de deux autres délits mineurs à la suite d’un incident impliquant une compagnie de déménagement.

Après avoir porté les couleurs des Steelers de 2010 à 2018, étant invité sept fois au Pro Bowl au passage, Brown a demandé à être échangé. Il est ainsi passé aux Raiders d’Oakland. Il a toutefois été libéré par le club après un camp d’entraînement chaotique en 2019. Il s’est ensuite joint aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, mais a été congédié après une seule partie, sa seule en compagnie du quart-arrière Tom Brady qu’il retrouvera chez les «Bucs».