La Fondation de l’UQAR a remis récemment des bourses d’accueil et de recrutement d’une valeur de plus de 110 000 $ à des étudiantes et étudiants ayant entrepris des études universitaires à l’UQAR cet automne. Ces bourses visent à récompenser l’excellence du dossier d’admission des lauréates et lauréats. Julie Pitre (photo), directrice générale de la Fondation de l’UQAR remercie les nombreux partenaires et donateurs qui ont choisi d’investir pour l’épanouissement de la relève et le développement de l’UQAR-Campus de Lévis. Depuis sa création, il y a plus de 40 ans, la Fondation a remis plus de 10 M$ en bourses d’excellence et de soutien financier afin d’appuyer la réussite des jeunes qui incarnent la relève de demain.

Le Bal du maire...autrement

La Fondation Jeunes en Tête, qui depuis 60 ans se mobilise pour prévenir la détresse psychologique chez les jeunes de 11 à 18 ans, pouvait compter depuis 2011 sur un événement porteur qui lui a permis d’investir plus de 3 M$ pour assurer un avenir brillant d’espoir aux adolescents de Québec et de l’est du Québec. En cette année de COVID-19, le Bal du maire 2020 se fera autrement le vendredi 4 décembre. La soirée festive et virtuelle (ouverte ou disponible pour le grand public), animée dès 19 h par Stéphane Bellavance sur Facebook, se déroulera selon trois formules : à domicile, avec coffrets gourmands livrés chez vous, au restaurant Le Champlain du Château Frontenac (à la date de votre choix d’ici 1 an) et simplement en faisant un don. Le lien de connexion sera dévoilé sur la page Facebook de la Fondation quelques jours avant l’événement. Renseignements: https://fondationjeunesentete.org/evenements/bal-du-maire-de-quebec-2020. Sur les photos, le maire Régis Labeaume et l’animateur Stéphane Bellavance.

De grosses pointures à l’INO

Le conseil d’administration de l’INO, plus important centre d’expertise innovant en optique-photonique à vocation industrielle au Canada, pourra compter, pour les trois prochaines années, sur trois nouvelles administratrices de talent. Kathy Baig (photo 1), présidente de l’Ordre des ingénieurs du Québec ; Hélène Chartier (photo 2), directrice exécutive du Réseau QG100 ; et Véronique Proulx (photo 3), présidente-directrice générale et Manufacturiers et exportateurs du Québec, et vice-présidente principale de Canadian Manufacturers & Exporters, contribueront à la synergie entre INO et ses clients, toujours au cœur des préoccupations de l’organisation, et à la création de solutions susceptibles de générer des retombées économiques rapides et payantes pour ses PME. Rappelons que l’INO (Institut national d’optique), de la rue Einstein à Québec, crée et développe des solutions sur mesure pour répondre aux besoins d’entreprises québécoises et canadiennes de divers secteurs d’activité.

Anniversaires

Gilles Vigneault (photo) auteur-compositeur-interprète du Québec, 92 ans... Guildo Griffin, propriétaire de Studio Party Time... Francis Léonard, Alter&Go Marketing-Média inc. et Québec Scope, 54 ans... Simon LeBon, chanteur de Duran Duran, 62 ans...Érick Rémy, ex-chroniqueur artistique et animateur radio/télé, 62 ans...Paul Rivard, de la chaîne TVA Sports, 64 ans... Christine Lamer, comédienne québécoise, 67 ans... Roberto Benigni, acteur et metteur en scène italien, 68 ans.

Disparus

Le 27 octobre 2010 : Pierre Boutet (photo) 85 ans, ténor natif de Québec, réalisateur à l’antenne classique de la radio de Radio-Canada.... 2018 : Vichai Srivaddhanaprabha, 61 ans, propriétaire du club de football de Premier League Leicester City depuis 2010... 2015 : Albert Brie, 89 ans, écrivain humoriste québécois... 2014: Daniel Boulanger, 92 ans, écrivain français... 2013 : Lou Reed, 71 ans, chanteur, guitariste et compositeur new-yorkais ancien leader du groupe Velvet Underground... 2008 : Yvon Sirois, 84 ans, juge retraité de la Cour du Québec... 1996 : Arthur Tremblay, 79 ans, homme politique québécois, enseignant, fonctionnaire... 1949 : Marcel Cerdan, 33 ans, boxeur français.