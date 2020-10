Céline Dion jouera au cinéma

Céline Dion a décroché un rôle au cinéma.

La chanteuse jouera dans Text For You, une comédie romantique qui mettra en vedette Sam Heughan (Outlander) et Priyanka Chopra Jonas (Quantico). Jim Strouse (Grace is Gone) réalisera cette production des studios Screen Gems, une division de Sony Pictures, rapporte Deadline.

Text For You est inspiré d’un film allemand à succès de 2016 intitulé SMS Fur Dich. On y raconte l’histoire d’une femme (Chopra Jonas) qui, pour alléger ses souffrances après avoir perdu son fiancé de manière tragique, commence à envoyer des messages-textes romantiques à son ancien numéro de téléphone... lequel a été réassigné à un homme (Heughan) qui souffre d’une peine d’amour semblable. Les deux se rencontrent et ressentent une connexion indéniable, mais semblent incapables de laisser leur passé derrière.

Dans l’adaptation américaine, la musique de Céline Dion leur donne le courage de «laisser une seconde chance à l’amour», souligne Deadline.

Rêve de cinéma

Pour Céline Dion, il s’agit d’un premier rôle au grand écran. La chanteuse a souvent partagé son rêve de jouer Maria Callas au cinéma. Son souhait ne s’est toutefois jamais matérialisé.

Elle est apparue dans Opération Muppets (Muppets Most Wanted) en 2014. Son seul rôle dramatique remonte à 1991, quand elle avait joué dans Des fleurs sur la neige, une mini-série québécoise en quatre épisodes diffusée à Radio-Canada.