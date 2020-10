Comment me sortir des griffes de mon ex?

J’étais en couple depuis 7 ans quand j’ai senti pour la première fois que ça ne marchait plus entre mon chum et moi. Tout le monde autour me disait de me méfier de ce dangereux passage et m’incitait à faire des efforts pour arranger les choses. Mon chum lui, ne voyait rien. Il fonçait par en avant, en refusant de se poser des questions.

On est passé au travers de cette tempête sans qu’il ne change rien à sa façon d’aborder la vie. Mais on aurait dit que je m’étais résignée à ce qu’il soit comme il était, et surtout, à ce qu’il soit incapable de changer. Quand on a passé le cap des 13 ans, me sentant de nouveau mal dans ma situation de couple, j’ai tenté de le sensibiliser à ce qui ne marchait pas entre nous. Il m’avait alors promis de faire quelques ajustements, qu’il a oublié de faire.

Ce qui fait que le jour anniversaire de nos 14 ans de vie commune, je lui ai annoncé que nous allions nous séparer. Ça fait quatre mois de ça, et il habite toujours notre condo, bien qu’il ne m’adresse plus la parole que pour les choses matérielles à régler, ou encore pour me dire que j’ai détruit sa vie. Chaque fois que je tente d’aborder la vente du condo qu’on a acheté ensemble, il s’enferme dans un mutisme total.

De mon côté j’ai rencontré quelqu’un et j’aimerais bien que notre séparation se concrétise. Mais on dirait qu’il refuse de franchir cette étape. Comme je culpabilise de ce que je lui fais endurer avec ma décision, je n’ose pas prendre l’initiative de le forcer à partir, bien que ce serait la seule solution pour qu’il accepte de me céder sa part. Que me conseillez-vous ?

M-T. B.

Est-ce que votre décision est définitive ou pas ? C’est ce qu’il faut vous demander. Rien de plus difficile que de vivre sous le même toît quand on est séparé dans sa tête. Il faut procéder à la coupure physique, et c’est à vous d’en prendre l’initiative. Tout comme cet homme n’a jamais rien changé à son comportement malgré vos avertissements, il ne risque pas d’organiser son départ si vous ne le mettez pas au pied du mur.

Qu’il ne veuille pas vous céder sa part c’est une chose, mais il ne peut refuser de vendre l’appartement si c’est la seule avenue possible pour compléter votre séparation. Tant que ça ne sera pas clair dans votre tête, vous allez continuer de ramer seule dans un bateau qui prend l’eau de toute part.