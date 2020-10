COVID-19: 1,3 milliard $ pour rétablir le temps d’attente pour les chirurgies

Un financement additionnel d’au moins 1,3 milliard $ est nécessaire pour rétablir le temps d’attente pour les soins diagnostiques et chirurgicaux à son niveau d’avant la pandémie de COVID-19, selon une étude de l’Association médicale canadienne (AMC).

L’étude note qu’en raison de «la réaffectation des ressources hospitalières au printemps 2020 pour se préparer à la COVID-19, de nombreuses interventions ont été annulées afin de maintenir la capacité des établissements à un niveau adéquat».

L’arriéré provoqué par la première vague de COVID-19 représente ainsi près de 80 % des soins diagnostiques et chirurgicaux prodigués dans les hôpitaux canadiens.

Le rapport a examiné six interventions pour voir comment elles ont été affectées par la COVID-19. Il s’agit du pontage aortocoronarien (PAC), la chirurgie de la cataracte, l’arthroplastie de la hanche et du genou, l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) et la tomodensitométrie (TDM).

«Il ne fait aucun doute que les effets de la pandémie se feront ressentir pendant des années. Cependant, ils pourraient gravement nuire à la qualité de vie de nombreux Canadiens en attente d'une intervention», a indiqué la présidente de l’AMC Ann Collins, par communiqué, lundi.

Le rapport analyse le volume et le coût de l'arriéré causé par la COVID-19 et l'investissement financier requis pour «rétablir les temps d'attente prépandémie d'ici un an».

À titre d’illustratif, il faut attendre 75 jours de plus pour subir une chirurgie de la cataracte et 33 jours de plus pour une TDM.

L’étude anticipe une rallonge budgétaire de 15 % du coût initial pour ramener les temps d’attente des six interventions visées à leur niveau d’avant la pandémie. Ce montant peut varier selon les provinces.

«C'est en Ontario et au Québec que le financement devra être le plus élevé, car ce sont les provinces les plus populeuses», a précisé Dre Collins.