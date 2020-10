Danny Maciocia a œuvré bénévolement pour les Alouettes

Danny Maciocia, c’est connu, a toujours été un entraîneur des plus passionnés.

Mais peu savent que sa passion et son amour du football ont déjà poussé l'entraîneur-chef des Alouettes à exercer son métier... bénévolement!

Voilà l’une des nombreuses anecdotes que le sympathique pilote a raconté, mardi, lors de son passage sur le plateau de l’émission Dave Morissette en direct.

«Ç’a commencé avec le retour des Alouettes en 1996. C’est l’équipe de Baltimore qui avait été transférée à Montréal. À l’époque, l’entraîneur-chef s’appelait Bob Price. Et il connaissait très bien Jacques Dussault.»

«Alors moi, je répétais sans cesse à Jacques qu’il devait militer en ma faveur auprès de Bob Price. Je lui disais qu’il pouvait leur dire de me faire travailler bénévolement!»

«Jacques me disait alors que les journées étaient très longues, pouvant aller jusqu’à 15h par jour. Il me répétait que je devrais faire de nombreux sacrifices si jamais j’étais intégré à l’équipe. Il me disait que je devrais parfois coucher dans mon bureau, au Stade.»

«Mais je n’en démordais pas. Je lui ai dit de contacter Bob Price. J’étais convaincu qu’une discussion avec moi convaincrait les entraîneurs des Alouettes qu’ils n’avaient pas le choix de me garder.»

Maciocia avait vu juste.

«J’ai finalement eu une entrevue. Ils m’ont effectivement gardé, mais j’ai dû faire du bénévolat pendant deux ans avant d’avoir mon premier contrat professionnel.»

«Cela dit, l’argent n’était pas important pour moi. Je voulais seulement une opportunité. Je dis souvent que si tu as une passion, ne cours pas après l’argent. Tu vas finir par le trouver.»

Une demande en mariage dans des circonstances originales

Pendant les deux années où il agissait comme bénévole chez les Alouettes, Maciocia raconte avoir demandé sa copine en mariage. Visiblement, l’heureuse élue ne l’aimait pas pour son argent!

«C’était elle qui travaillait. Elle avait hâte de voir à quoi ressemblerait mon premier contrat! Finalement, en 1998, j’ai signé pour... 27 000$! Elle commençait à se demander dans quoi elle s’était embarquée! Mais je lui ai rappelé que lorsque tu as un pied dans la boîte, les choses s’enchaînent rapidement.»

Et l’entraîneur chevronné ne s’était pas trompé...

Ému par un message de son père

Danny Maciocia a toujours été un homme de famille.

De passage à l’émission Dave Morissette en direct, mardi, le directeur général des Alouettes de Montréal était très ému lorsqu’on lui a présenté un message touchant de son papa, avec qui il a partagé plusieurs moments au cours de sa carrière d’entraîneur.

«J’étais à Edmonton quand il a été congédié, s’est remémoré Cosmo Maciocia dans la vidéo présentée à son fils. J’étais là, près de lui. Je voyageais souvent pour aller voir ses matchs. Je suis allé à Vancouver, à Winnipeg, en Saskatchewan... J’étais un peu partout avec lui.»

«Quelque chose de vraiment particulier qui va rester avec moi toute ma vie, c’est quand il a gagné la coupe Grey à titre d’entraîneur-chef à Vancouver en 2005. Ç’a été pour moi quelque chose qu’on ne pourrait jamais oublier et qui va rester imprégné dans ma mémoire jusqu’à la dernière journée de ma vie.»

Émotif, Danny Maciocia a expliqué à quel point la famille constituait une valeur fondamentale pour lui après avoir écouté les propos de son père à l’écran. Cette valeur, il a souvent voulu la transmettre à ses joueurs sur le terrain.

«Mon père, ma mère et ma grand-mère, ils ont fait partie de ce parcours, de ce chemin que j’ai vécu, que ce soit avec les Alouettes ou avec l’Université de Montréal, a-t-il mentionné. Les hauts et les bas, on les a tous vécus ensemble.»

«C’est pour ça que je dis souvent, même à des étudiants athlètes, que lorsqu’on embarque sur le terrain, c’est notre famille [qu’on représente]. Les gens qui ont fait des sacrifices pour nous pendant des années embarquent sur le terrain avec nous et on est en train de partager ce moment avec eux. Alors c’est important de les représenter avec honneur.»