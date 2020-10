Décès de Jacques Godin : «un grand, grand acteur» - Monique Miller

Camarade de jeu de longue date de Jacques Godin, Monique Miller enchaînait les entrevues en hommage au comédien décédé lorsque l’Agence QMI l’a jointe, mardi, en début d’après-midi.

L’actrice avait connu M. Godin au début des années 1960 et travaillé avec lui à plusieurs reprises au fil des ans, «jusqu’en 2005 ou 2006», a-t-elle précisé.

Parmi ses meilleurs souvenirs professionnels figure d’ailleurs la série «Montréal P.Q.», écrite par Victor-Lévy Beaulieu, et diffusée à Radio-Canada de 1992 à 1994. Jacques Godin y interprétait Victor Téoli, et Monique Miller, son amante, Mme Félix.

Les deux artistes incarnaient alors à nouveau des amoureux, 30 ans après la présentation de «Septième nord» (1963-1967, à la même antenne), où ils personnifiaient aussi un couple, dans un texte de Guy Dufresne. Des projets que la femme qualifie de «beaux souvenirs».

«C’était un ami, en plus, a confié Monique Miller. On a fait des films, des séries, des grandes dramatiques du dimanche et du jeudi soir, quand Radio-Canada avait de l’allure. Une semaine, c’était Glenn Gould à la télévision, et la semaine suivante, c’était nous qui jouions [une pièce de] Lorca. On a joué du Tchekhov, du théâtre québécois...»

«C’était un grand, grand acteur. Je n’arrête pas de le répéter, et tout le monde le dit. C’était un grand acteur généreux avec ses partenaires, rigoureux.»

Homme discret

Dans la sphère privée, Monique Miller parle de Jacques Godin comme d’un homme «très, très discret». Le comédien n’était pas du genre à multiplier les soirées mondaines, et sa relation amoureuse des 30 dernières années avec la présentatrice d’ICI RDI, Brigitte Bougie, qu’il laisse dans le deuil, n’était que peu connue du grand public.

«Il n’allait pas se pavaner dans les journaux! Jacques était très discret», mentionne Monique Miller.