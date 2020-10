ROY, Paul



Le 21 octobre 2020, le soleil s'est couché sur une vie bien remplie, mais il continue de briller dans le jardin de nos souvenirs. Au Centre d'Accueil Marcelle-Ferron, le 21 octobre 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Paul Roy, laissant le grand amour de sa vie, son épouse, Reine Hovington, fils de feu monsieur Alfred Roy et de feu madame Alice Laflamme, autrefois de St-Agapit. Il laisse dans le deuil ses filles: Isabelle (Éric Petitclerc), Marie-Christine (Kevin Leclerc) et Catherine(Serge Lachance). Il laisse également ses petits-enfants : Félix-Antoine (Vicky), Maude et Nicolas. Il était le frère de : Claude (Huguette), feu André (Suzanne), Raymond (Obéline), Céline (Marcel), Germain (Sylvie). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, et amis et anciens collègues. Nous tenons à souligner la qualité exceptionnelle des soins de santé reçus au Centre d'accueil Marcelle-Ferron tout au long de sa maladie. La famille recevra les condoléances,entre 13h00 et 15h30 au Salon de :