Joey Moss: une icône au ciel

Joey Moss a marqué l’imaginaire des deux principales équipes sportives d’Edmonton, les Oilers et les Eskimos. Il n’a jamais marqué un but, il n’a jamais lancé une passe de touché, mais il a gagné le cœur de toute une ville. De tout un pays, même.

À l’âge de 57 ans, Moss a rendu son dernier souffle lundi. Atteint du syndrome de Down (trisomie 21), il a enrichi le paysage des Oilers depuis son embauche comme préposé au vestiaire, lors de la saison 1984-1985.

Aux yeux de Georges Laraque et de Craig Simpson, deux anciens des Oilers, il y a maintenant une étoile de plus dans le ciel.

Pour la petite histoire, il faut savoir que c’est Wayne Gretzky qui avait convaincu les dirigeants des Oilers de lui offrir un emploi. Le numéro 99 fréquentait à cette époque Vikki Moss, la sœur de Joey. À l’été 1986, Moss a accepté un poste identique avec les Eskimos.

« Wayne avait une intuition, a raconté mardi Craig Simpson en entrevue téléphonique au Journal. Il avait compris que Joey était pour grandir dans l’environnement des Oilers. Il avait besoin d’un boulot pour se stimuler, pour se sentir valorisé. Il a fait ce métier à merveille pendant 35 ans. Joey a travaillé avec son cœur et son âme. »

« Joey était une icône des Oilers, a renchéri Laraque. Quand j’ai été repêché par les Oilers, ils m’ont rapidement présenté à Joey. Le repêchage en 1995 se déroulait à Edmonton. Joey était à la table des Oilers, il faisait partie des meubles.

« Joey gardait toujours le sourire, il apportait une énergie incroyable dans le vestiaire, a poursuivi Laraque. Il s’amusait avec tout le monde. Quand on avait une mauvaise journée, il venait nous voir. »

Sourire contagieux

Laraque et Simpson avaient encore le cœur gros au lendemain de son départ. Mais ils refusaient de se laisser envahir par la tristesse, prônant la philosophie de Joey selon laquelle il n’y avait pas une seule mauvaise journée sur cette Terre.

« J’ai pleuré au cours des dernières heures, a dit Simpson. J’ai écouté des histoires d’anciens coéquipiers à la radio qui parlaient de leurs expériences avec Joey. Même si je trouve ça triste, je garderai toujours dans ma tête et dans mon cœur le sourire de Joey. Je revois ses clins d’œil. Je revois ses combats de lutte. Je le revois chanter. Je le revois heureux. Je garderai toujours de belles images. »

Gagnant de deux des cinq conquêtes de la Coupe Stanley des Oilers (1988 et 1990), Simpson le décrit comme un catalyseur.

« Joey a enrichi l’environnement des Oilers par sa simple présence. Tous les joueurs qui ont franchi les portes du vestiaire ont une histoire avec Joe. Il y avait un lien qui se créait naturellement entre lui et les joueurs, et ce, pendant un peu plus de 35 ans. »

La Bamba

Moss a souvent attiré les caméras vers lui pour ses interprétations des hymnes nationaux. Posté derrière le banc des Oilers, il chantait avec tout son cœur le Ô Canada.

« Joey avait un autre classique et c’était de chanter La Bamba dans le vestiaire de l’équipe, a mentionné Simpson, aujourd’hui analyste pour Sportsnet. Quand nous avions besoin d’un regain d’énergie, nous donnions souvent le plancher à Joe. Il pouvait aussi livrer des discours enflammés dans le vestiaire, surtout un jour d’entraînement. Il n’avait pas peur de critiquer les joueurs. Les nouveaux avaient besoin de deux ou trois mois pour bien comprendre. Mais ensuite, ils avaient cerné le personnage.

« Trop souvent comme athlète, on oublie le plaisir de jouer, de simplement s’amuser et on se sent étouffé, a enchaîné Simpson. Joey nous permettait de retrouver ce sentiment. Il faisait son travail avec tellement d’amour, de passion et de détermination. Pour moi, Joey a représenté un facteur X dans les conquêtes de la Coupe Stanley. Il avait son rôle à lui. »

La lutte

Joey Moss avait une autre passion : la lutte. Il avait un partenaire parfait pour exercer ce sport avec Laraque, qui se décrivait à cette époque comme un enfant dans un corps d’homme.

« Joey était un gros fan de lutte, a rappelé Laraque à quelques heures d’animer son émission avec Stéphane Gonzalez sur les ondes du 91,9. Les gens me surnommaient « The Rock » à Edmonton. Nous avions acheté une ceinture de lutte et Joey se promenait souvent avec. Je me battais toujours avec lui. Joey disait qu’il était le champion du monde. Mais j’aimais lui lancer des défis. Les gars nous entouraient dans le vestiaire pour former une sortie de ring. Je lui faisais une prise à la Hulk Hogan, mais il finissait toujours par me battre. Il gardait sa ceinture. »

Laraque et Simpson aimeraient maintenant voir les Oilers honorer sa mémoire.

« Joey mérite sa place au plafond du Rogers Place, a clamé Laraque. J’irais même plus loin. Je dis qu’il mérite aussi une statue à côté de Wayne à l’extérieur de l’amphithéâtre. Joey est une icône et il représente aussi un symbole pour les jeunes qui ont le syndrome de Down. Il a inspiré tellement de jeunes dans sa vie. »

Une pluie d’éloges

« Il était là depuis tellement longtemps. Il apportait de la bonne humeur. Il faisait partie des meubles. La première fois que tu rentres dans le vestiaire des Oilers, c’est Joey que tu rencontres. Il était un personnage. Il avait découvert sa personnalité, il faisait rire les gars. Il s’était construit un rôle. J’aimais aussi quand il sortait sa petite guitare pour chanter La Bamba. »

– Marc-André Bergeron (en entrevue au Journal)

« Il est l’âme des Oilers d’Edmonton. Je me souviendrai toujours de tes interprétations des hymnes nationaux, de tes combats de lutte et des fois où tu me disais que je peignais mes cheveux avec une chope de porc ! »

– Andrew Ference (sur Twitter)

« Il n’y avait rien de mieux que de sortir de la glace après une grosse victoire et de serrer la main de Joey. Son énergie et sa passion étaient contagieuses. Tu voulais rentrer à l’aréna pour le voir. Joey était clairement une légende. »

– Cam Talbot (sur Twitter)

« Un homme qui ne connaissait qu’une chose, et c’était de toujours travailler fort. Il ne se plaignait jamais. Du calibre du Temple de la renommée comme préposé au vestiaire. »

– Esa Tikkanen (sur Twitter)

« Joey a embelli nos vies et il nous a permis de remettre plusieurs choses en perspective. Son amour pour la vie procurait un sourire à tous les gens qu’il croisait. »

– Wayne Gretzky (avec Bob Stauffer à l’émission Oilers Now)

« La ville d’Edmonton ne sera plus la même sans toi, Joey. Merci d’avoir ensoleillé nos journées et repose en paix. »

– Connor McDavid (sur Twitter)