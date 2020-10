La désobéissance civile est «une erreur», selon le président de la CCMM

Le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a passé un message aux nombreux propriétaires de gymnases qui menacent d’ouvrir le 29 octobre malgré les avertissements du gouvernement, au micro de Benoît Dutrizac, à QUB radio.

«Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'à aucun moment on doit entrer dans de la désobéissance civile, a soutenu Michel Leblanc. Le gouvernement prend des décisions pour des bonnes raisons; on peut être en désaccord, on peut demander plus d'informations, mais à la fin, on doit accepter ces décisions-là.»