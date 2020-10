Le ghosting : ce silence qui nous fait mal

Tous les matins je me fais un café. Jusqu’à la semaine dernière, le ronronnement de ma cafetière filtre et l’arôme du café accompagnaient mon réveil.

Depuis quelques jours, j’utilise une nouvelle machine expresso. Et je n’ai rien dit à ma cafetière. J’ai simplement cessé de l’utiliser. Si c’était une personne, elle aurait lieu de se questionner : Est-ce qu’il me trouve trop lente ? Trouve-t-il que mon procédé n’a pas assez de saveur? Suis-je insatisfaisante à ses yeux ? Ou encore, est-il malade ? A-t-il des problèmes sérieux ?

Bien sûr ma cafetière est seulement un objet. Je n’ai pas à lui fournir d’explications et elle ne s’en formalisera pas. Il en est autrement des êtres humains.

Rompre soudainement la communication

Pourtant, on assiste de plus en plus à ce type de désinvolture dans les rapports interpersonnels et dans le monde du travail. Quand cela ne me convient plus, quand mon intérêt se porte ailleurs, je ne donne plus suite. Ce phénomène est celui du ghosting. C’est une pratique qui consiste à mettre fin à une relation avec une personne de manière soudaine et sans explication, rompant ainsi toute communication.

Plusieurs de mes clients qui en ont été victimes m’ont fait part de divers impacts que cette pratique a eu sur eux. Ainsi, certains, vivent de la déception, de la confusion ou de l’inquiétude, d’autres sont en proie à la colère, au découragement. Ne plus exister dans le regard de l’autre, soudainement et sans explications, est une expérience fort éprouvante.

Devant ce cruel manque de considération, certains en viennent même à douter de leur valeur en tant que personne. Mais ce qui me trouble d’avantage, c’est que la souffrance et l’amertume qu’ils vivent leur font perdre confiance envers les autres.

Une fois ce lien de confiance rompu, ils se referment pour éviter de se laisser prendre à nouveau et deviennent à leur tour froids, calculateurs et stratégiques dans leurs rapports aux autres. Ça devient alors une forme de faiblesse que de faire preuve d’ouverture et d’empathie. Ce sont pourtant des dispositions essentielles à la tolérance et au maintien du vivre ensemble. C’est ainsi que, tel un virus, la pratique du ghosting se répand et contribue à la déshumanisation de nos rapports aux autres.

Exprimez-vous

Il faut reconnaître qu’il n’est pas évident aujourd’hui de s’exprimer ouvertement. Certaines personnes, de par leur insistance, peuvent devenir harcelantes et refuser d’entendre nos limites.

Nos propos peuvent susciter des réactions d’hostilité et de blâmes qui, relayées sur le Web deviennent démesurées. Exprimer notre position peut aussi décevoir ou faire de la peine, mais cela a l’avantage de clarifier la situation et de mettre fin chez l’autre aux débordements d’émotivité et de dépréciation de soi que peut susciter ce silence stratégique.

Il y a aussi l’inconfort d’assumer ses décisions et ses choix quitte à réaliser en les exprimant, que nous faisons en partie fausse route.

Par contre, en faisant preuve de ce courage, nous nous donnons l’occasion d’apprendre sur nous-mêmes et de progresser, au lieu de nous retrancher dans la répétition d’une façon de faire insatisfaisante.

Imaginons que l’autre est tout comme nous une personne à part entière avec son histoire, ses forces, ses vulnérabilités. Plutôt que de laisser s’installer un silence dévastateur d’où tous ressortiront perdants, donnez-vous la peine de trouver les mots pour vous situer (et non de vous justifier).

Ainsi, par exemple, au niveau des relations interpersonnelles: «» Désolé, j’ai accepté de reprendre avec mon ex». «Je recherchais plus une aventure qu’une relation stable». Ou encore au niveau du travail: «Après cette première journée de travail, je réalise que la tâche ne me convient pas et que je ne me présenterai pas demain au travail». «J’ai reçu hier une proposition de travail plus attrayante d’un autre employeur», etc.

Humanisation des rapports

Sur le coup, en vous affirmant de la sorte, vous ne récolterez probablement pas de likes. Mais au moins, vous aurez le mérite de vous avoir choisi, d’avoir considéré l’autre comme une personne et d’avoir contribué à dissiper la confusion.

Progressivement, vous apprenez à relativiser vos prises de positions et à être plus nuancés dans vos affirmations. Vous vous inscrivez ainsi dans une démarche où vous pourrez éventuellement être appréciés pour ce que vous êtes et non seulement en fonction d’une représentation de soi fictive et aléatoire.

Surtout, par ce geste de courage, vous participerez au rétablissement de l’humanisation de nos rapports dont nous avons tous besoin particulièrement en cette période de crise que nous traversons.

Bon, je vais me faire un café filtre, question de réassurer ma vielle cafetière ...

Patrick Lynes, psychologue