Nathalie Normandeau fait une croix sur la mairie de Québec

Pressentie pour une éventuelle candidature à la mairie de Québec, en 2021, Nathalie Normandeau confirme qu’elle ne sera pas sur les rangs, au lendemain de la fin de son long parcours devant les tribunaux.

• À lire aussi: Normandeau heureuse de pouvoir «tourner la page»

En entrevue avec Le Journal, mardi matin, l’ancienne vice-première ministre a fait le point sur son avenir.

Fraîchement libérée des accusations d’abus de confiance, de fraude envers le gouvernement et de corruption dans les affaires municipales qui pesaient contre elle, depuis quatre ans et demi, elle dit avoir divers projets pour relancer sa carrière mais «rien d’officiel».

Chose certaine, un retour en politique – municipale, provinciale ou fédérale – à court ou moyen terme est totalement écarté. Son nom était au centre de rumeurs concernant la mairie de Québec. Elle admet y avoir réfléchi sérieusement mais elle a fait une croix sur cette option.

« J’ai une primeur pour vous... La mairie de Québec, j’y ai pensé et je vais passer mon tour. J’ai beaucoup d’énergie à consacrer à ma nouvelle vie. Je souhaite me trouver un nouveau travail et me remettre en marche sur le plan professionnel. Le but, c’est de me trouver un job. Je n’ai rien de signé », a-t-elle fait savoir.

« Je ne vais rien bousculer, je sais que ça va prendre un certain temps mai je veux retrouver la vie que j’avais avant mon arrestation. Après toutes ces années à souffrir et à avoir été conspuée et condamnée sur la place publique sans avoir été jugée, je mérite de reprendre le cours d’une vie normale. »

Un retour à la radio ?

Après sa carrière politique, elle avait entamé une carrière à la radio de Québec. Le FM93 lui avait donné sa première chance. Elle avait également animé par la suite une émission sur les ondes de BLVD 102.1 FM. « Il n’y a pas de contrat signé avec personne », assure-t-elle, mais elle ne cache pas qu’elle « s’ennuie » du micro et des auditeurs. « J’ai tellement aimé la radio. Pour moi, ça a été une découverte à l’époque (mais) je suis ouverte à faire autre chose ».

L’ex-ministre libérale dit par ailleurs toujours plancher sur un livre dans lequel elle pourra relater sa version des faits. En entrevue, elle rappelle qu’elle n’a jamais eu l’occasion de se faire entendre par les enquêteurs de l’UPAC, avant son arrestation.

On l’a également privé d’une enquête préliminaire, sur laquelle elle misait pour convaincre un juge que les accusations à son endroit n’étaient pas fondées. Quant à son procès, il n’aura jamais eu lieu et elle n’aura jamais pu être acquittée. L’arrêt des procédures, pour des délais déraisonnables, l’a évidemment soulagé mais ce n’est pas la fin qu’elle souhaitait, insiste-t-elle.

« Le livre n’est pas terminé. Il y a une éditrice qui a levé la main. Elle a lu déjà mon projet manuscrit. Il me reste quelques chapitres à écrire. Les commentaires sont positifs. Pour moi, c’est important le livre. L’histoire mérite d’être racontée. C’est la première fois dans les annales politiques judiciaires qu’on arrête une ex-ministre, c’est du jamais-vu. C’est une histoire d’injustice et je souhaite pouvoir la partager avec un maximum de personnes. »

Une poursuite contre l’État ?

« J’ai vécu ça comme une injustice parce que je n’ai jamais commis les crimes dont on m’accuse », a ajouté celle qui en a gros sur le cœur contre Robert Lafrenière, l’ex-grand patron de l’UPAC, et le DPCP. « Moi, j’en veux à Robert Lafrenière. Pourquoi moi ? Pourquoi j’ai été ciblée ? J’en veux surtout au DPCP de l’avoir suivi dans sa folie », a-t-elle lâché, rappelant qu’elle envisage sérieusement de poursuivre l’État pour les dommages à sa réputation.

« Ma décision n’est pas encore prise. Je vais retourner toutes les pierres. C’est une opération importante. Ma réputation, c’est ce que j’ai de plus précieux dans ma vie et on a terni mon nom. C’est avec ça que je gagne ma vie... Il faut que quelqu’un paie à quelque part. »