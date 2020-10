Pas de presse pour Ilya Kovalchuk

Joueur autonome sans compensation, Ilya Kovalchuk comprend bien le contexte actuel dans la Ligue nationale de hockey et il n’est pas pressé de s’entendre avec une équipe. Avec un peu de patience, un retour avec le Canadien de Montréal n’est peut-être pas à exclure pour le vétéran.

«C’est une question de se retrouver à la bonne place au bon moment. Je ne suis pas pressé», a indiqué Kovalchuk, dans un texte publié mardi sur le site sportif The Athletic.

Évidemment, l’agent Pat Brisson a bien expliqué à Kovalchuk que le marché des joueurs autonomes est au ralenti, puisque les équipes, qui doivent composer avec un plafond salarial maintenu à 81,5 millions $, ne savent pas trop à quoi s’attendre dans les prochains mois.

Kovalchuk, 37 ans, souhaiterait idéalement se joindre à une équipe gagnante.

«C’est exactement ce que nous regardons, mais les deux parties doivent être intéressées, pas seulement un côté, a répondu l’attaquant russe. Ça, c’est vraiment important.»

Un amoureux du hockey

Le site The Athletic a justement sondé le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, pour voir ce qu’il pensait de Kovalchuk. Et les commentaires ne sont que positifs.

«Tout le monde l’aimait dans notre équipe, il amenait de l’énergie, a indiqué Bergevin, à propos de celui qui a disputé 22 matchs avec le Tricolore en 2019-2020 avant d’être échangé aux Capitals de Washington. Pour lui, le hockey, ce n’est pas un travail, c’est un amour pour son sport. Si tu me demandes d’identifier une seule chose sur lui, je dirais que c’est à quel point il aime jouer.»

De son côté, Kovalchuk a répété à quel point il avait adoré son passage à Montréal.

«C’est un endroit spécial, a-t-il noté, concernant Montréal. Les gens aiment le hockey là-bas, c’est comme une religion. C’était une bonne période pour moi. Comme je l’ai dit quand j’ai quitté, j’ai apprécié tout ce que cette organisation a fait pour moi. Ça m’a donné une opportunité de jouer.»

Garder la forme

Pour la suite, Kovalchuk devra encore patienter un peu.

«Je m’entraîne pour me garder en forme, a-t-il précisé. Je parle à Pat [Brisson] fréquemment et il me tient au courant. Nous allons tenter de trouver la bonne place, là où je vais bien cadrer, ce serait bon pour tout le monde.»