Qu’arrive-t-il à ma fille?

Ma fille a accouché au début de la pandémie et on dirait qu’elle ne parvient pas à prendre le dessus dans l’organisation de sa vie. Son bébé a presque six mois, et son conjoint a du mal à la laisser seule avec l’enfant. Je suis allée m’occuper de la relever pendant le premier mois de son retour à la maison, mais on dirait qu’elle n’a rien retenu de ce que j’ai tenté de lui inculquer.

Mon gendre me dit qu’elle passe son temps à lui dire qu’elle est une mauvaise mère, et que ça lui sert de prétexte pour lui remettre la charge du bébé. Comme il a son travail de bureau à accomplir en plus, il ne s’en sort pas. Et moi je ne peux plus retourner en ville pour l’aider, puisque mon mari me réclame à la maison. Comment aider ma fille ?

Une mère inquiète

Est-ce que votre fille n’est pas en train de s’enliser dans une dépression post-partum non diagnostiquée ? Mettez votre gendre sur cette piste, car elle me semble plausible. À défaut de vous avoir pour soutenir sa femme, il devra peut-être songer à une aide extérieure pour l’aider à soutenir sa femme.