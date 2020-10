[QUIZ] Testez vos connaissances sur la campagne électorale et l'actualité américaine

AFP

Pendant le premier débat, plutôt que de dénoncer ce groupe néofasciste violent pour hommes, le président les a invités à «reculer et se tenir prêts» (stand back and stand by). Les membres de ce groupe se sont précipités sur les forums pour se réjouir de ce qu’ils ont perçu comme un appui du président et un appel à violence en route vers les élections. Ils ont même imprimé des t-shirts officiels ornés de la mention «Proud Boys standing by».