Trois décès de plus à l’Hôtel-Dieu de Lévis

Trois autres personnes sont décédées de la COVID-19 à l’Hôtel-Dieu de Lévis dans les 24 dernières heures, portant à 15 décès le lourd bilan des éclosions qui font rage dans l'établissement où on recense toujours 104 cas actifs.

Même si cet hôpital est le lieu désigné dans la région pour traiter la COVID-19, «la majorité» des 15 victimes n’étaient pas des porteurs du virus qui ont été transférés dans l’établissement pour y recevoir des soins.

Elles étaient simplement au mauvais endroit au mauvais moment.

«La majorité des personnes décédées ont acquis le virus à [l’Hôtel-Dieu de Lévis] alors qu’elles étaient hospitalisées pour autre chose, malheureusement», confirme la porte-parole du CISSS de Chaudière-Appalaches, Mireille Gaudreau, qui souligne toutefois que les éclosions à cet endroit commencent à se stabiliser.

Mme Gaudreau rappelle d’ailleurs que le centre hospitalier ne prend plus de rendez-vous en clinique externe depuis la fin de la semaine dernière, et ce pour deux semaines, pour permettre au personnel soignant de soutenir les unités en éclosion.

De mal en pis chez Olymel

La situation n’est guère plus reluisante pour l’usine Olymel de Vallée-Jonction, aux prises avec une éclosion depuis le congé de l’Action de grâce. Si on ne déplore qu’un seul décès jusqu’à présent, ce sont désormais 110 travailleurs qui sont porteurs du virus, neuf de plus que la veille.

Étant donné que l’usine compte environ 1200 travailleurs, c’est donc dire que près de 10% d’entre eux ont contracté la maladie. Mais la situation pourrait empirer dans les prochains jours puisque seulement 561 membres du personnel ont été dépistés jusqu’à présent, soit près de la moitié.

«Pour l’instant, on ne recommande pas de fermer l’établissement, Dre Romero [la directrice régionale de santé publique] attendait d’avoir un portrait plus juste de la situation. Mais ce n’est pas dit que la situation ne pourrait pas changer dans les prochains jours», précise Mme Gaudreau.

Bilans

Le dernier bilan fait état de 66 nouveaux cas et de cinq décès dans les dernières 24 heures sur le territoire de Chaudière-Appalaches.

Au nord du fleuve, dans la Capitale-Nationale, on observe une légère remontée des cas avec 129 porteurs du virus supplémentaires.

On déplore également quatre décès de plus à Québec, pour un total de 289 depuis le début de la pandémie.

À l’échelle provinciale, on rapporte 963 nouveaux cas et 19 victimes supplémentaires.