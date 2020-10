[EN IMAGES] Un immense parc naturel autour des rivières de Québec

La Ville de Québec créera un immense parc naturel au cœur de la ville qui reliera les quatre grandes rivières du territoire avec 200 km de sentiers. Un projet sur 20 ans qui avoisinera les 30 millions $.

Les fonctionnaires de la Ville ont fait la présentation du Plan des rivières 2020-2040, mardi matin. Il s’agit d’une ambitieuse vision qui prévoit de relier les rivières Cap-Rouge, Saint-Charles, Beauport et Montmorency dans un vaste «parc naturel habité» qui s’étendra sur 30 km2 avec 100 km de cours d’eau naturels. Il portera le nom de Parc des grandes rivières.

Image courtoisie Ville de Québec

«On veut présenter Québec comme une fière ville d’eau. L’eau est omniprésente sur le territoire et devient une signature pour la ville. [...] C’est un legs précieux et un must pour la qualité de vie des citoyens à Québec», a exprimé Amélie Germain, architecte paysagiste du service de la planification de l’aménagement et de l’environnement.

La Ville n’a pas chiffré précisément les coûts de ces investissements. Mais lors de la présentation du projet, en 2017, on avait parlé de 28 millions $. Ce montant peut être appelé à fluctuer, selon divers facteurs, ont indiqué les fonctionnaires. Déjà, 17 millions $ ont été octroyés par le gouvernement du Québec. De ce montant, 13 millions $ ont déjà été investis, notamment dans un concours international d’idées qui a permis de s’inspirer et dans divers projets qui ont été mis en place.

Image courtoisie Ville de Québec

Le Plan vise la création de nouveaux sentiers et corridors pour relier les rivières entre elles. On veut à terme qu’il compte 100 km de sentiers pédestres et 100 km de sentiers multifonctionnels.

Image courtoisie Ville de Québec

On créera neuf «pôles de diversité», qui seront des lieux pour aller à la rencontre des rivières et y pratiquer des activités. On prévoit des aires d’accueil qui seront des «fenêtres sur les rivières». Elles proposeront des services de base pour le pique-nique, la mise à l’eau d’embarcation, du stationnement, du mobilier et de la signalisation. Chaque rivière aura son plan de développement, accompagné de parcours thématiques virtuels.

Image courtoisie Ville de Québec

Le Plan prévoit le maintien le plus possible de l’aspect naturel des rivières et de leurs berges, a exposé Mme Germain.

Image courtoisie Ville de Québec

Selon la directrice de l’aménagement, Marie-France Loiseau, la pandémie a fait réaliser «l’importance des parcs et espaces verts comme espace de respiration pour nos citoyens. [...] On ne voit pas la pandémie comme un frein, mais comme une opportunité de redécouvrir les parcs et de les apprécier».