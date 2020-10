Vasek Pospisil en quête d’une première victoire contre Félix Auger-Aliassime

Lorsqu’il s’amènera sur le terrain mardi pour son match de premier tour du tournoi de Vienne, Vasek Pospisil tentera de réaliser une chose qu’il n’a jamais réussie: vaincre le Québécois Félix Auger-Aliassime.

Les deux Canadiens ont en effet croisé le fer trois fois dans des événements de l’ATP jusqu’ici et chaque fois, «FAA» a triomphé. Mais Pospisil, de 10 ans l’aîné, n’est pas du genre à rendre la vie facile à ses adversaires.

AFP

Les deux derniers duels entre les deux hommes sont survenus en 2019 sur de grandes scènes. Pospisil, actuellement 81e au classement de l’ATP, s’est incliné au premier tour lors de la Coupe Rogers et à Wimbledon, non sans arracher une manche chaque fois.

Sa victoire sur le gazon anglais était par ailleurs la toute première d’Auger-Aliassime en Grand Chelem. Pospisil disputait quant à lui un premier duel en huit mois. La 21e raquette mondiale avait eu le dessus 5-7, 6-2, 6-4 et 6-3.

Un peu plus d’un mois plus tard, les deux amis se retrouvaient à Montréal, et cette fois, deux bris d’égalité ont été nécessaires pour qu’Auger-Aliassime l’emporte 6-2, 6-7 (3) et 7-6 (3).

«Je mentirais si je disais que je n’ai pas eu de doutes, ou la peur de perdre, avait ensuite mentionné Félix Auger-Aliassime. Lorsque le match est serré comme ça, les deux joueurs ont peur que ça penche du côté adverse.»

Pospisil devra toutefois retrouver son rythme s’il espère créer la surprise en Autriche. Il est en quête d’une première victoire en près de deux mois, lorsqu’il avait vaincu l’Espagnol Roberto Bautista Agut aux Internationaux des États-Unis.

Le vétéran n’a par ailleurs pris part qu’à trois tournois depuis la reprise des activités de l’ATP après l'arrêt forcé en raison de la pandémie de COVID-19. Récemment, il a dû s’avouer vaincu dès son premier match à Roland-Garros et à Saint-Pétersbourg.

Auger-Aliassime, lui, a pris part aux deux tournois disputés à Cologne en Allemagne au cours des deux dernières semaines, se rendant en finale et en demi-finale.

«FAA» et Pospisil disputeront le deuxième match sur le terrain Next Gen et ils devraient amorcer la rencontre vers 10 h 30.