GRENIER, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 octobre 2020, est décédé à l'âge de 74 ans, Monsieur André Grenier " Le Grand " fils de feu Wilfrid Grenier et de feu Adélia Moreau. Il était domicilié à Val-Alain. Monsieur André Grenier laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : Yvette (Rosaire Martel), feu Claude et Paul-Émile (Lucie Genest); ses neveux et nièces : Francis et Vincent Martel, Sébastien, Yanick et Cindy Grenier, Karine, Jacynthe et Julie Grenier. Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, parents et ami(es). Votre sympathie peut se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer. Les formulaires seront disponibles à la salle.La famille recevra les condoléancesde 13h30 jusqu'à 15h à laet suivra l'inhumation au cimetière de Val-Alain. Nos plus sincères condoléances aux membres des familles éprouvées par le deuil. La direction des funérailles a été confiée au