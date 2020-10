CARRIER, Marcel



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 18 octobre 2020, est décédé monsieur Marcel Carrier, époux de feu Berthe Champagne, fils de feu Philippe Carrier et feu Annie Laflamme. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Roger (feu Gilberte Simoneau), feu Louisette (feu Grégoire Traversy), Yolande (feu Marcel Jolicoeur), feu Raymond (Monique Drapeau), Roland (feu Lauréane Brochu), Benoit (Claire Villeneuve), Claudette (feu Skip Lemarier), Raynald (Ginette Tremblay); ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents. Sincères remerciements au personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera auvendredi le 30 octobvre 2020 à compter de 12h30.Si vous désirez assister à la célébration, nous vous invitons à vous joindre à la famille le vendredi 30 octobre 2020 à 14h30 en allant consulter son avis de décès sur notre site web et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".