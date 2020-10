Comment retrouver le goût de prendre l’autobus?

Depuis le 14 mars dernier, je n’ai pas mis les pieds dans un autobus ou dans le métro tant je crains la contamination. Je n’ai plus de vie sociale à cause de ça, puisqu’aucune de mes amies ne demeure près de chez moi, et qu’aucun des lieux où nous aimions nous retrouver pour jaser et prendre un café n’est à distance de marche de mon domicile. Vous n’imaginez pas comment je me sens isolée et anxieuse. Comme toutes mes amies sont comme moi, elles refusent aussi de prendre les transports en commun. Ce cul-de-sac va durer jusqu’à quand, vous pensez ?

Une esseulée de la COVID

Je sais que le sujet est délicat, mais on me dit que dans les transports en commun, la désinfection est rigoureuse et les gens respectueux de la distanciation sociale. Si vous portez toujours un masque pour sortir, pourquoi vous priver comme vous le faites de ce que vous aimez ? Vous savez que mourir d’ennui n’est pas plus sécuritaire ?