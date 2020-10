SAVARD, Jules



Au IUCPQ (Hôpital Laval), le 19 octobre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jules Savard, époux de madame Denise Blais, fils de feu madame Marie-Louise Hervieux et de feu monsieur Wilfrid Savard. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-France (Pierre Des Lauriers), Clémence (Gilles Pelletier), Michel (Marjolaine Guay), Pierre (Martine Samson); ses petits-enfants: Lisa, Paul, Mathieu, Nicolas, Isabelle; ses arrière- petits-enfants: Lily et Axel; son frère René (Pauline Descôteaux), ses sœurs: Monique, Rita (feu Raymond Bélanger); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Savard et Blais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Il est allé rejoindre outre ses parents, ses frères et ses sœurs. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 14h15.L'inhumation des cendres se fera par suite au Mausolée Marie-de- l'Incarnation du cimetiere Saint-Charles. Un grand remerciement au personnel du 6e étage de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués à notre papa. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone: 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org .