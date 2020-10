La famille Groulx est de retour à Canal Vie, avec un membre en plus, à peine essoufflée par le confinement du printemps. Re-bienvenue dans la maisonnée la plus animée du petit écran!

Comment ça va chez les Groulx, en cet automne particulier, marqué par la COVID-19?

«Ça va occupé!», lance sans attendre maman Tara lorsqu’on la joint au téléphone, le bruit de sa progéniture qui s’active en arrière-plan de la conversation.

Préparatifs pour l’Halloween («même si on ne sait pas exactement c’est quoi le plan pour l’Halloween», rigole-t-elle en faisant référence à la pandémie), cassure du bras de Lucas, 8 ans, qui a dû se plier à une virée à l’hôpital récemment, activités de promotion en vue du début de la quatrième saison de leur émission...

«Il ne manque jamais de "stock" chez nous», résume Tara.

PHOTO COURTOISIE Canal Vie

Et pourtant, cette dernière et son conjoint Pascal ne ferment pas la porte à accueillir éventuellement un 12e chérubin. On connait la hantise, souvent évoquée, de Tara envers les chiffres impairs...

«Présentement, avec ce qu’on vit, ça ne me tente pas tellement de tomber enceinte... La pandémie a repoussé un peu le projet!»

Cours de sauvetage

Encore une fois cette année, les Groulx vivront toutes sortes de petites aventures du quotidien à l’écran.

On les verra se dépatouiller dans la réalité du confinement, avec l’école à domicile et lors de leurs vacances à la maison. Des rénovations sont au programme dans la résidence de Vaudreuil-Soulanges, de même qu’une séance de dédicaces au Salon du livre de Montréal en 2019.

On reviendra en outre sur la journée éprouvante qu’ils ont traversée, lorsque la petite Amaya, deux ans, a failli se noyer dans la piscine. L’épisode avait fait grand bruit sur les réseaux sociaux, l’été dernier, et a poussé les Groulx à suivre un cours de sauvetage et de premiers soins.

«Notre but premier était de sensibiliser le monde. Si on a pu sauver juste un enfant, ça aura valu la peine», relève Pascal.

Bébé # 11

Cette quatrième saison marquera aussi l’arrivée de bébé numéro 11 au sein de la marmaille Groulx. Bien que le poupon, une fillette, ait vu le jour le 7 janvier dernier, les parents ont réussi à garder jusqu’ici son prénom secret pour en faire la surprise aux téléspectateurs. On l’apprendra rapidement dans les premières semaines de la série. Mais quelques-uns de leurs admirateurs les plus dévoués – ils sont apparemment nombreux – ont quand même réussi à dénicher l’information en visionnant d’anciens épisodes de La famille Groulx.

Tannés de cette notoriété, les Groulx? Absolument pas. Tara et Pascal se disent ouverts à continuer leur périple télévisé pour une cinquième saison l’an prochain, et des pourparlers sont déjà entamés concernant un deuxième livre. Papa et maman s’assurent à chaque année que les enfants sont à l’aise avec le fait de voir une partie de leur intimité exposée à l’écran. Quant aux membres de l’équipe technique, ils font maintenant eux aussi partie de la tribu et sont considérés comme des oncles et des amis par les petits Groulx.

«C’est encore plus agréable maintenant, relate Tara. Il y a des gens qu’on rencontre à l’extérieur et qui nous parlent comme si on était des amis depuis des années. Eux nous connaissent, mais nous, on ne les connait pas (rires). Parfois, c’est un peu inconfortable, mais c’est agréable de voir que les gens aiment notre famille.»

«Oui, avoir une émission change une vie, mais on a toujours été terre-à-terre», ajoute Pascal, qui s’autoproclame le bouffon de la famille.

La famille Groulx, jeudi, à 20 h, à Canal Vie.