Le chant des sirènes

Vous rappelez-vous de ce délicieux slogan : « Ça va bien aller » ? Et bien permettez-moi de vous dire que ça ne va pas bien du tout.

Des enseignants déjà blancs comme des draps en octobre alors que l’année est à peine commencée. En effet, selon une recherche récente de l’UQAR, 15% des enseignants songent actuellement à abandonner la profession enseignante.

Pas toujours facile d’enseigner en ligne

Depuis maintenant deux semaines, j’ai testé pour la première fois un enseignement en ligne à cause d’un cas de covid dans ma classe. On pourrait croire qu’enseigner devant un écran peut être simple. Or, gérer une classe de première année derrière son ordinateur ne l’est pas.

L’acte d’enseigner suppose que l’enseignant aime partager son savoir devant des élèves, un peu comme une pièce de théâtre. Un amphithéâtre vide, tout comme une salle de classe vide, c’est triste et ce n’est pas le métier pour lequel j’ai appliqué. Ce n’est profitable pour personne.

L’enseignant est privé de ses outils pendant que les parents doivent occuper deux emplois à temps plein : superviser l’enfant devant l’écran et travailler. Que de pression ! Et dire que je n’ai pas encore parlé des problèmes reliés à la technologie...

Nous assistons à une « élitisation » du savoir. C’est-à-dire que les personnes avec des moyens technologiques adéquats pourront recevoir leur éducation au détriment d’autres personnes avec des revenus moindres.

Depuis quand l’éducation publique peut se permettre ce genre de choses? N’est-elle pas supposée offrir une éducation gratuite et accessible à tous?

Des constats troublants

Après maintenant deux mois de suppléance dans différentes écoles de Québec, mes constats sont les suivants : le principe de bulle-classe ne fonctionne pas du tout ; le nombre de cas a grimpé en flèche depuis le 1er septembre (Qu’est-ce qu’on aurait réouvert depuis le 1er septembre et qui ferait augmenter le nombre de cas... ? Mystère et boule de gomme...) ; les suppléants ne sont pas informés quand ils vont remplacer dans une classe covid ; les enseignants sont extrêmement à risque malgré des « mesures adéquates ».

À cet effet, j’invite le ministre de l’Éducation et le ministre de la Santé de venir voir si leurs mesures sont réellement applicables dans les écoles primaires au Québec.

En somme, voilà pourquoi ça ne va pas bien ; les cas se multiplient sans cesse, les parents sont en détresse et les enseignants sont au bout du rouleau.

Il paraît que nous manquons d’enseignants (moi-même, officiellement bachelier depuis deux ans, je ne suis toujours pas titulaire à temps complet), alors pourquoi ne pas instaurer une prime covid pour attirer des enseignants ou tout simplement pour qu’ils restent dans la profession ?

Il faut arrêter d’écouter le chant des sirènes du gouvernement concernant l’éducation. Je le répète, ça NE va PAS bien !

Il faut que la population se libère de ses chaînes et écoute ce que les enseignants ont à dire. Nous ne nous plaignons pas pour rien. Nous nous plaignons, parce que nous ne pouvons plus prodiguer un enseignement de qualité.

On veut que les gens comprennent qu’on est à bout de souffle, à bout de bras. On les aime vos enfants et on veut déployer les efforts nécessaires pour eux.

De la part d’un enseignant inquiet pour l’avenir des élèves du système québécois.

Quentin Marsais

Professeur au primaire

Québec