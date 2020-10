COVID-19: L’ensemble du territoire de Lanaudière passera en zone rouge

L’ensemble du territoire de Lanaudière passera en zone rouge dès samedi, a annoncé le ministre de la Santé, Christian Dubé, mercredi.

Les MRC de Montcalm et de Matawinie vont ainsi passer au palier d'alerte maximale concernant la COVID-19. C’était déjà le cas pour les MRC de Joliette, de L'Assomption, D'Autray et des Moulins.

L’entrée en zone rouge pour les deux MRC de Lanaudière concernées se fera dès 00 h 01, samedi, ce qui affectera les bars et les restaurants notamment.

Cette mesure entrera en vigueur lundi prochain pour le milieu scolaire et sportif.

«Les sacrifices de tous, au cours des dernières semaines, ont donné des résultats et la situation s'est stabilisée un peu, mais il faut poursuivre en ce sens si on veut limiter les risques de propagation du virus. La situation demeure préoccupante, et nous voulons protéger les efforts qui ont été faits jusqu'à maintenant, notamment dans la région de Lanaudière», a affirmé le ministre Dubé par communiqué.

Les grandes régions de Montréal et de Québec, la Montérégie, la Mauricie, le Centre-du-Québec et une partie des Laurentides se trouvent en zone rouge.

Lundi, le gouvernement du Québec a annoncé que les mesures de confinement en zone rouge seront maintenues pendant quatre semaines supplémentaires, soit jusqu'au 23 novembre.