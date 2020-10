Santé mentale: 25 M$ récurrents pour aider les jeunes

Face à la détresse grandissante en contexte de pandémie, le ministre Lionel Carmant a annoncé mercredi l'ajout de 25 M$ supplémentaires récurrents en santé mentale pour réduire les listes d'attente chez les jeunes.

«On le sait, la pandémie a, et continuera d’avoir, sur tout le monde un effet sur la santé psychologique et la santé mentale, particulièrement pour nos jeunes», a déclaré le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux en conférence de presse.

En ce moment, près de 6 000 personnes attentes des services en santé mentale dans le réseau public.

Le nouvel investissement de 25 millions$ récurrents vise principalement les jeunes, puisque les listes d’attente diminuent plus lentement pour cette catégorie de la population, a fait valoir M. Carmant.

Cette somme permettra d’ajouter 250 nouvelles ressources à temps complet, estime le ministre. Il s’agira soit de nouvelles embauches, soit de l’ajout d’heures. Outre des psychologues, les CLSC pourront notamment ajouter des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, des infirmières ou des psychoéducateurs.

