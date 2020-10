Photo courtoisie

La 5e Soirée des Leaders Michel-Sarrazin, présentée de façon virtuelle par CGI en collaboration avec TVA et Le Journal de Québec le 22 octobre dernier, a permis de recueillir la somme de 401 123 $ (profits nets) qui permettra d’assurer la gratuité des soins et des services que la Maison Michel-Sarrazin offre. Tenue cette année sous le thème « Unissons nos voix pour la fin de vie », et sous la présidence d’honneur de Nathalie Larue, première vice-présidente Stratégie, Marketing, Mouvement et Services aux particuliers, Mouvement Desjardins, la soirée a été suivie sur le web par pas moins de 470 personnes. Sur la photo, le Dr Alain-Philippe Lemieux, directeur général de la Maison Michel-Sarrazin et Nathalie Côté, directrice générale de la Fondation Michel-Sarrazin.

Nouveau joueur

Photo courtoisie

Les travaux de construction du premier Marché Adonis dans la grande région de la Capitale-Nationale ont été officiellement lancés récemment en présence de Zouhair Zouaoui (photo), directeur de la succursale Adonis de Québec. Grâce à un investissement de près de 13 millions $, ce supermarché Adonis sera fin prêt à accueillir ses premiers clients dès le début de 2021, au 1700, rue Bouvier, dans le quartier Lebourgneuf, à deux pas des Galeries de la Capitale. Le Marché Adonis de Québec emploiera quelque 200 personnes à temps complet et partiel. Les embauches sont en cours et le local de recrutement situé aux Galeries de la Capitale (2e niveau près de la porte D) accueille les candidats. Les heures d’ouverture sont du lundi au jeudi de 9 h à 19 h et le vendredi de 8 h 30 à 15 h. Le groupe Adonis, qui compte 15 succursales (Québec et Ontario) est une filiale de Metro Richelieu.

90 ans

Photo courtoisie

Mme Yvette Roberge (photo), qui habite la Résidence des Bâtisseurs Mgr Deschênes, à Montmagny, célèbre aujourd’hui son 90e anniversaire de naissance. Née le 28 octobre 1930 à Saint-Jean-Chrysostome et mariée à Marius Cantin, la Magnymontoise, depuis 55 ans, s’est beaucoup impliquée à titre de bénévole au sein du conseil d’administration de l’hôpital de Montmagny, de responsable des bénévoles, ainsi qu’au Centre d’entraide communautaire bénévole de Montmagny-L’Islet (CECB). À l’âge de 70 ans, elle a raconté son parcours de vie dans une autobiographie, en plus d’écrire deux romans. Le 18 octobre dernier, ses 4 enfants, 11 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants ont souligné de manière virtuelle (pandémie oblige) son anniversaire. Bonne fête Yvette.

Anniversaires

Photo courtoisie

Nathalie Langevin (photo), directrice générale et ventes, TVA Québec et directrice générale des ventes, Journal de Québec... Joaquin Phoenix, acteur américain (Joker), 46 ans... Julia Roberts, actrice américaine, 53 ans... Bill Gates, informaticien et cofondateur de Microsoft, 65 ans... Pierre Boivin, homme d’affaires québécois, ex-président des Canadiens de Montréal, 67 ans... Louise Deschâtelets, comédienne, et courriériste au Journal de Québec... Bernie Ecclestone, ex-grand patron de la Formule 1, 90 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 28 octobre 2019 : Annick Alane (photo), 95 ans, actrice française vue dans Les Trois Frères, Vipère au poing et Hibernatus... 2018 : Philippe Gildas, 82 ans, journaliste français, animateur de radio, animateur et producteur de télévision... 2016 : Simon--- Patenaude, 58 ans, président et chef de la direction par intérim de Loto-Québec... 2013 : Guy Massicotte, 83 ans, homme d’affaires (Guy Massicotte Sports, Piscine Citadelle, Club Piscine, propriétaire des Remparts au début des années 1970... 2009 : Pauline Langevin, 64 ans, conseillère sortante au siège numéro 2 à la municipalité de Lac-Etchemin... 2008 : Clairette, 89 ans, pionnière des boîtes à chansons à Montréal... 1993 : Doris Lussier, 75 ans, comédien (Père Gédéon), philosophe et écrivain... 1949 : Ginette Neveu, 30 ans, violoniste de concert.