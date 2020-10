Vaccin contre la grippe: Québec prépare une campagne sans précédent

Même si la grippe saisonnière semble moins virulente qu’à l’habitude, Québec se prépare à une campagne de vaccination historique en faisant notamment appel pour la première fois aux pharmaciens.

Pas moins de deux millions de doses seront disponibles gratuitement cette année, une augmentation de 30% par rapport aux 1,6 million distribuées l’an dernier.

La Santé publique espère ainsi vacciner 80% des personnes considérées comme à risque. Il s’agit notamment de celles âgées de plus de 75 ans, celles qui présentent une maladie chronique et les femmes enceintes de deuxièmes et troisièmes cycles.

Pour la première fois, les pharmacies communautaires seront mises à profit, ce qui devrait permettre de rejoindre plus de personnes âgées et/ou présentant des maladies chroniques, des clientèles appelées à s’y rendre souvent.

Compte tenu du contexte pandémique, Québec bannit les cliniques de vaccination «de masse» sans rendez-vous.

Toute cette mobilisation pourrait paraître excessive à la vue du nombre de cas d’influenza déclaré dans les pays de l’hémisphère sud, où les saisons sont inversées et donc où la période propice à la grippe saisonnière arrive plus tôt dans l’année.

D’ailleurs, les États-Unis dénombrent 18 fois moins de cas qu’à l’habitude.

Le ministère note que les mesures sanitaires en place pourraient expliquer cette baisse marquée, mais préfère ne pas courir de risque compte tenu du caractère aléatoire de ce virus.

«On ne peut pas jouer avec le virus de l’influenza», a d’ailleurs déclaré le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, lors d’un breffage technique à ce sujet, mercredi.