PISSINIS, Pierre



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 13 octobre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Pierre Pissinis, époux de dame Lucille Légaré. Fils de feu monsieur Eusèbio Pissinis et feu Mariette Parino, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mariette, Carole (Pierre Lachance), Lucille (Pierre Lapointe), Anne (Luc Fortier) et Pierre (Josée Plamondon); ses petits-enfants : David (Barbara Drolet), Maxime (Sandy Roy), Amélie (Steve Boudreault-Richard), Catherine (Jimmy Morin), Olivier (Émilie Duchesneau), Audrée (Jonathan Lebel); ses arrière-petits-enfants : Maely, Elsa, Chloé, Zachary et Jacob; sa belle-sœur madame Rita Daigle (feu Charles Pissinis), ainsi que ses nièces et neveux. Les arrangements funéraires ont été laissés aux soins du :La famille aimerait remercier l'équipe médicale de l'Hôpital Enfant-Jésus pour les bons soins et leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Pissinis.Pour rendre hommage à M. Pissinis, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.