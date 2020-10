LECLERC, Marc



À l'IUCPQ, le 16 octobre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Marc Leclerc. Il était le fils de feu Adrien Leclerc et de feu Marthe Bergeron. Il était natif de Lotbinière. Il laisse dans le deuil ses soeurs: Pierrette Leclerc (Jean Larrivée), Rita, Clémence, Pauline (feu Étienne Côté), Louise; sa belle-soeur Jacqueline Pérusse (feu Charles Leclerc).Il est allé rejoindre ses frères et soeurs: Bruno Leclerc (feu Carmen Pérusse), Marcelle Leclerc (feu René Pronovost), Jules Leclerc (feu Janette Viau), Laurette Leclerc (feu André Auger), Charles Leclerc (Jacqueline Pérusse), Colette Leclerc, Hector Leclerc (feu Madeleine Bernier). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces et amis. Sincères remerciements au personnel de l'IUCPQ et au personnel du Château Bellevue pour les bons soins qui lui ont été prodigués et merci à son ami l'Abbé Pierre Beaudet.Pour offrir vos condoléances à la famille, visitez notre site internet: www.salonsdupuis.com. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire