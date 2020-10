TURCOTTE, Clément



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 25 octobre 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Clément Turcotte, époux de madame Josette Mercier, fils de feu monsieur Richard Turcotte et de feu madame Marie-Paule Brochu. Il demeurait à Saint-Henri de Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Caroline (Jean-François Juneau), Nicolas, Patricia et Sabrina (André Horth); ses petits-enfants: Antoine, Maïka, Rose, Élodie, Sarah-Ève, Zackary et Sofia; ses frères: feu Yves et Pierre (Cécile Rousseau); sa belle-mère Simone Coté; sa belle-soeur Suzanne (Onil Berthiaume); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour leur grand dévouement et bons soins prodigués ainsi que la famille et les amies qui ont offert leur support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral https://www.mspdulittoral.com ou le Centre Marianiste d'Éducation de la Foi. https://www.centremarianiste.org/La célébration pourra être visionnée en webdiffusion à compter du dimanche 1 novembre via notre site www.groupegarneau.com, en allant consulter son avis de décès.