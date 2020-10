FORTIN-OUELLET, Lise



À son domicile, le jeudi 22 octobre 2020, à l'âge de 72 ans et 7 mois, est décédée madame Lise Fortin-Ouellet, épouse de monsieur Alain Fortin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.. Elle laisse dans le deuil son époux Alain Fortin; son père Roland Ouellet; son frère Rhéal Ouellet (Carole Ouellet); ses soeurs: Danielle Ouellet (Éli Gagnon) et Chantale Ouellet (Johny ou Johnny Pelletier); ses beaux-frères et sa belle-soeur: Jacquelin Fortin (Ruth Brassard), Raynald Fortin, Carol Fortin, Mario Fortin et Rémy Fortin; ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CRCEO, de l'hôpital L'Hôtel-Dieu de Québec et celui du CLSC Beauport pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (Qc), G1M 3H6 418 527-0075.