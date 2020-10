LEMELIN, Roch



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 octobre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roch Lemelin, époux de madame Réjeanne Théberge. Il était le fils de feu Joseph Lemelin et de feu Maria Langlois. Il demeurait à Armagh.La famille recevra les condoléances aude 12h30 à 13h30,Les cendres de monsieur Lemelin seront déposées au Columbarium du Salon funéraire Roy & Rouleau inc. Armagh. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Danielle, André et Diane (Richard Couture); ses petits-enfants: Martin (Stéphanie Desrosiers), Jo-Annie (David Forget-Lagacé), Anthony (Charlotte Langlois), Sarah (Vincent Gagné), Evan et Marion; ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de: feu Rosaire (feu Solange Mathieu), feu Jeanne (feu Alphonse Pouliot), feu Valère (Maria Lemieux), feu Gilles (feu Germaine Corriveau), Charles (Madeleine Tanguay), feu Gabriel (Pauline Goulet) et Bertrand (Odette Duchesneau). De la famille Théberge, il était le beau-frère de: Véronique (Jacques Toupin) et Hélène (feu Jean-Marie Thibault). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). Remerciement aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'au personnel de l'Oasis Saint-Damien. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Parkinson Région de Québec 245, rue Soumande, bureau 218 Québec (Québec) G1M 3H6 Téléphone: 418-527-0075. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur Lemelin a été confié pour crémation à la Maison Funéraire