JENKINS, Diane



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 octobre 2020, à l'âge de 67 ans et 1 mois, est décédée madame Diane Jenkins, fille de feu madame Cécile Roy et de feu monsieur Léo Jenkins ainsi que la mère de feu Réjean Blais. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil sa fille, Caroline Blais, ainsi que sa petite-fille, Kelly Aubin-Blais; ses frères et sœurs : Claudette, André (feu Rita Boisvert), Lise (Jean Couture) et Serge (Jocelyne Létourneau); ses neveux et ses nièces, le père de ses enfants Marcel Blais (Andrée Charest) et son ex-conjoint François Boucher. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie.