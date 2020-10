GAUTHIER, Wellie



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 17 octobre 2020, à l'âge de 85 ans et 4 mois, est décédé monsieur Wellie Gauthier, conjoint de madame Marielle Dubé, fils de feu dame Estelle Desrosiers et de feu monsieur Adrien Gauthier. Originaire de Matane, il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa conjointe Marielle Dubé et la mère de ses enfants Lorraine Deroy; ses enfants: Claude, Mario (Djenabou Bah), Yves (Albi Burkart) et Louis-François (Séverine Côté R.); ses petits-enfants: Catherine, Christophe, Olivia, Raphaël, Fabrice, Lori Sara, Vivianne, Nicolas et Benjamin; ses arrière-petits-enfants: Sam, Noah et Lucy. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Eddy (Bénézeth Tremblay), Roger (Lucie Desjardins), Bibiane (feu Gilles Caouette), Anne (Jean-Guy Sirois), Claudette (feu Ghislain Desrosiers), Gilbert (feu Ginette Harisson), Jean-Guy (Maryse Caron), feu Hervé (Dolorès Fournier), feu Ginette (feu Jim Prévost), feu Françoise (feu Adrien Bérubé), Diane (feu Benoit Bouffard) et Gilles; les enfants de sa conjointe: Jérôme Landry (Anne Bernier), Marie-Josée Landry (Jeff Curtis) et Frédéric (Sandra Martial); ses petits-enfants: Catherine, Pierre-Alexandre, Laurent, François, Audrey-Anne, Victoria et Thomas. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs du Centre Hospitalier Jeffery Hale de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Fonds: Cancer CERCO), 405-1825, boulevard Henri-Bourassa Québec G1J 0H4.