LAFLAMME, Lauretta



" Un chapitre achevé, une page tournée, une vie bien vécue, un repos bien mérité. Elle était le bonheur de la maison, elle demeurera l'ange-gardien. "Au CHSLD de Sainte-Claire, le 7 octobre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Lauretta Laflamme épouse de feu Jules-Émile Fournier, fille de feu Albert Laflamme et de feu Léda Leblond. Elle demeurait à Sainte-Claire.La famille recevra les condoléances auvendredi le 30 octobre 2020 de 19h à 20h30,L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière paroissial de Sainte-Claire.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Guy (Louise Dion), Christine (Gaston Déry), Hermann (Nicole Lehouillier), Denis (Marthe Fournier), Richard (France Pelchat), Chantal (Daniel Roy), sa nièce Hélène (Daniel Belliveau) et son partenaire de vie des dernières années monsieur Antonio Bissonnette et ses enfants. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Geneviève, Marie-Pier (Yannick Goulet), Manon (Nicolas Lachance), François (Justine Pelletier), Alexandra (Yanick Sénésac), Anne-Marie (Jérémy Ramet), Audrey (Samuel Lachance), Andréanne (Clayton Grenier), Héloïse (Mikaël Larivière), Jean-Sébastien (Josée Jobin), Sarah (Yves Labonté), Justin, Emmy (Ludovic Carbonneau), Miguel (Joannie Thériault) et ses 11 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Thérèse (feu Joseph Bolduc), feu Rolland (feu Aline Gagnon), feu Marie-Claire (feu Fidèle Fournier), Charles-Édouard (Suzanne Therrien), Noëlla (feu Jean-Raymond Bourget), feu Robert et Michel. De la famille Fournier, elle était la belle-sœur de: Rita (feu Gilles Morissette), Gilberte (feu Magella Morissette), Gemma (Fernand Roy), Paul-Henri (Laurette Roy), Gérard (Françoise Larose), Lorenzo (Louisette Côté), Aline (feu Jean Fortin), Camille (Bernard Chabot), Louisette (André Fournier), Gilles (Francine Lecours) Aurèle (Danielle Roy), Rachel (Roger Caron) et Laval (Carole Morin). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un grand merci au personnel et bénévoles du CHSLD de Sainte-Claire pour votre dévouement et à la qualité de vos bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse, 80, boul. Bégin Sainte-Claire Qc G0R 2V0 https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-le-rayon-despoir-de-la-mrc-de-bellechasse/. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. Madame Laflamme a été confiée pour crémation à la Maison funéraire :