VOYZELLE, Madeleine Hébert



C'est avec tristesse que la famille Voyzelle vous fait part du décès de Madeleine Hébert Voyzelle, le 9 octobre 2020, à Québec, à l'âge de 89 ans. Elle a été précédée dans la mort par son époux, René Voyzelle; son fils, Jacques; ses parents: Lactance Hébert et Yvonne Trépanier; ainsi que ses frères: Raymond, Jacques et Jean-Louis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Céline, Sylvie et Benoit (Ginette Bastien); ses petites-filles: Geneviève, Laurence et Andréanne; ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au, de 9 h à 11 h.La mise en terre suivra au cimetière Saint-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, par téléphone au 418 527-4294 ou en ligne: https://www.societealzheimerdequebec.com/