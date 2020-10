MERCIER, Jean-Paul



À son domicile, le 23 octobre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Mercier, époux de dame Germaine Leclerc. Il était le fils de feu monsieur Georges Mercier et de feu dame Philomène Cauchon. Il demeurait à Château-Richer.Le corps sera déposé au cimetière paroissial sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Germaine, ses enfants, gendres et belles-filles : Père Michel C.Ss.R., Jean (Noëlla Asselin), Lyne (Yvan Dupont), Thérèse (Daniel Sanschagrin), Pierre (Aurélie Nedey) ; ses petits-enfants : Stéphane Sanschagrin (Anne-Sophie Grenon), Nicolas Dupont (Meggie Lamontagne), Dominic Dupont (Hélène Lessard), Julie Sanschagrin (François Goulet), Olivier et Gabrielle Mercier (leur mère Caroline Allaire) ; ses arrière-petits-enfants : Sophie, Charles, Jeanne, Annabelle, Édouard, Antoine et Samuel ; son frère et sa belle-sœur : Guy, feu Félix (Jeannine Therrien) et il était le frère de feu Marguerite (feu Edgar Tremblay), feu Athanase (feu Anne-Marie Gravel), feu Lionel, feu Gaston (feu Jeanne-Éva Paré), feu Yvon, feu Lucien (feu Annette Barrette), feu Denis (feu Louisette Corbin) ; ses belles-sœurs de la famille Leclerc : Pauline (feu Jean-Marie Cauchon), Colette (feu Alfred Amos) et il était le beau-frère de feu Armand (feu Françoise Gravel), feu Elzéar, feu Pierrette (feu Michel Vézina) et feu Gilles. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise soit par des messes ou par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec), G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/ et/ou Fabrique de Château-Richer, 277, rue du Couvent, Château-Richer, Québec, G0A 1N0