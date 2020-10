POITRAS, Bernadette Landry



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 16 octobre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Bernadette Landry, épouse de feu M. Paul Poitras. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).et de là au cimetière de St-Louis de Courville.Elle laisse dans le deuil ses filles : Sylvie (Michel Martel), Caroline (Jean-René Lavoie) ; ses petits-enfants : Hans Poitras, Anthony et Cassie Poitras Lavoie ; ses frères et sa sœur : Hilaire, Hélène, Jean et Bernard ; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Landry et Poitras, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire