VACHON, Pierre



À la Maison Michel Sarrazin, le 17 octobre 2020, à l'âge de 82 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé Monsieur Pierre-Yves Vachon, complice de feu Huguette Larrivée, fils de feu Charles-Émile Vachon et de feu Élise Lacroix, il demeurait à Sillery.Il laisse dans le deuil ses enfants et petits-enfants: feu Jean-Luc (Jonathan, Alexandre et Pierre Éloi), Francine (René et Zacharie), Frédéric (Manon); ainsi que Diane. Il était l'aîné d'une grande famille unie, il quitte ses frères et sœurs: Jean-Claude (feu Louise), feu Denis (Johanne), André (Mona), Céline (André), feu Louise (Richard), Simon et feu René; ainsi que ses neveux et nièces, de même que plusieurs ami(e)s. Vous souhaitez rendre hommage à Pierre ou simplement le saluer … "Profitez de la vie!". Une rencontre aura lieu prochainement dans l'intimité. La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel et des bénévoles de la Maison Michel Sarrazin. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel Sarrazin, téléphone: 418 687-6084, site web : www.michel-sarrazin.ca (801, Grande Allée O, bureau 124, Québec, QC G1S 1C1).