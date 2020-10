ASSELIN, Jean-Paul



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 octobre 2020, à l'âge de 89 ans et 2 mois, est décédé monsieur Jean-Paul Asselin, époux de madame Madeleine Godbout, fils de feu madame Eva Bisson et de feu monsieur Armand Asselin. Il demeurait à Lévis.à 13h30.Il laisse dans le deuil son épouse Madeleine, ses enfants: Marlène (Michel Blouin), Clémence (Richard Labrecque), Chantal et Stéphane (Anne Audet); ses petits-enfants: Steeve Asselin (Élizabeth Fortin), Jean-Michel Roy (Claudia Gauthier), Joanie Langevin (Guillaume P.-Trépanier), Émile Langevin (Valérie Jeanson); son arrière-petite-fille Élyse Trépanier; sa sœur Jacqueline Asselin (feu Georges-H. Roy); sa belle-soeur Édith Lachance (feu Raymond Godbout); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son fils Richard. Un merci spécial pour l'humanisme de son médecin de l'Hôtel-Dieu de Lévis, Dre Caroline Gagnon-Morin. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec site Web : www.societealzheimerdequebec.com.