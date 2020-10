BLOUIN, Suzanne



Au IUCPQ (Hôpital Laval), le 17 octobre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Suzanne Blouin, épouse de feu monsieur Gérard Fortin, fille de feu madame Irêne Têtu et de feu monsieur Fidèle Blouin. Elle demeurait à Quebec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Danielle Masson) et Louis (Nathalie Tremblay); ses petits-fil : Hubert Fortin et Francis Fortin; ses frères et soeurs: Jocelyne (feu Guy Massicotte), Huguette (feu Valère Guay), André (Denise Lavoie), Jean-Yves, feu Michel (feu Nancy Fiset), Bernard et Clermont; ses belles-soeurs: Marcelle Fortin et Madeleine Fortin. Tous nos remerciements aux infirmiers et infirmières du CLSC de Ste-Foy et des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour leur humanisme et leur générosité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don