ST-PIERRE, Raymond



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 15 octobre 2020, à l'âge de 92 ans est décédé monsieur Raymond St-Pierre époux de madame Gilberte Picard. Fils de feu dame Éva Gamache et de feu monsieur Louis St-Pierre, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Outre son épouse Gilberte, il laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (Réjean Croteau), Diane (Jean-François Houle) et Karine; ses petits-enfants : Jonathan et Alexis Lévesque (leur père Serge), Jean-Félix et Marie-Joëlle Houle, Louis-Antoine et Anaève Keita (leur père Yaya). Il était le frère et le beau-frère de : feu Gérard (feu Jeanne d'Arc Ouellet), feu Donat (feu Léa Deschênes), feu Lucien (feu Lucienne Deschênes), feu Léopold (feu Thérèse Deschênes), feu Jeanne d'Arc (feu Roland Legros), feu Armand, feu Jean-Léon (feu Jacqueline Daigle), feu Anne-Marie (feu Wellie Fortin), Marthe (feu Bertrand Masson), feu Henri (feu Pierrette Morin); de la famille Picard : Justin, Luc (Margot Coulombe), Réjeanne, Ulgède (Yolande Bernier), feu Régis, Serge (Marie-Claude Deschênes), Anne (Michel Bernier), Nat (Jocelyne Tremblay), Amable (Micheline Ouellet). Sont aussi affectés par son départ, de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur patience, leur bienveillance et leur soutien apporté à la famille. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4, https://www.alzheimerchap.qc.ca/ ou à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. https://www.fondationsantelislet.com/. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 12 h.et de là au crématorium. Ses cendres seront déposées au columbarium du cimetière paroissial " Sous les étoiles ".