MERCIER, Céline



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 11 octobre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Céline Mercier, épouse de monsieur Jacques Thibault, fille de feu Elzéar Mercier et de feu Germaine St-Amant. Elle demeurait à Québec (arrondissement Cap-Rouge). Elle est partie paisiblement, en douceur, entourée de ses amours. Elle laisse dans le deuil outre son conjoint Jacques Thibault; ses enfants : Jean-François (Jo-Anne St-Godard), Marie-Sophie (Charles Pennober) et Elise (François Béroud); ses petits-fils : Holden, Noah et Renaud. Elle laisse aussi feu Julie Mercier, Alexandra Samson, David Mercier (Lucie Lalonde), Azure, Alizée et Michelle Laberge. Seront aussi affectés, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thibault, sa cousine Alice Mercier et tous ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille remercie tous ceux qui lui ont témoigné leur affection avant son départ par leurs attentions et leurs mots doux. Nous remercions également le personnel de l'I.U.C.P.Q. ainsi que celui des soins palliatifs de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins.La famille vous accueillera aule vendredi 30 octobre 2020 de 19 h à 21 h etde 9 h à 11 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, (recherche d'hémato-oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.