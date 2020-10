CARON CHAMARD, Jeannine



À l'Hôpital de Montmagny, le 19 octobre 2020, à l'âge de 90 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée madame Jeannine Caron, épouse de monsieur Georges Chamard. Elle était la fille de feu dame Eliza Dubé et de feu monsieur Laurent Caron. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Andrée Morin), Hélène (Guy Létourneau), Alain et Marc (Brigitte Bouchard); ses petits-enfants: Maxime (Marie-Sophie Désormeau) et Vincent Chamard-Morin (Marie-Claude Pion-Chevalier); Catherine, Emilie et Lisa Proulx; Yuan et Thomas Pelletier Chamard et leur mère Carole Pelletier, Julie et Emile Chamard, ses arrière-petits-enfants: Clara Chamard, Charlotte et Laurence Chamard; Charles-Antoine et Alexis Lachapelle. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Hervé (feu Armande Castonguay), feu Roland (Thérèse Pelletier), feu Marthe, Gemma (feu Paul-Henri Castonguay), feu Raymond-Marie (Madeleine Breton), feu Colette (feu Ernest Bélanger), Gilberte (feu Gaston Huppé), Aline (Louis-Georges Bélanger) et feu Charles; de la famille Chamard: feu Gemma, feu Charles (feu Yolande Poitras), feu Fernand, feu Roger (feu Françoise Laurendeau) et Henri (feu Monique Després). Sont aussi affecté(e)s par son départ, ses cousins, cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel du Domaine du Lotus de L'Islet, pour leur gentillesse, leur dévouement, leur soutien et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Fleury, C.P. 894 Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0, à La Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie, 350, ave St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org ou à la Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli 2, place de l'église Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 8 h 30. L'inhumation aura lieu par la suite au cimetière paroissial " au bord de l'eau ".